Рассказал о действиях Польши и разговоре с Ангелой Меркель. Итоги совещания Президента Беларуси
Новости Беларуси. Ситуация на границе – тема номер один. Еще утром 16 ноября глава государства провел по этому поводу совещание. Главное – отметил Президент, защитить свою страну и народ. Среди миротворческих задач – не допустить в стихийные лагеря проникновение оружия. Иначе неизбежны провокации и конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также Александр Лукашенко раскрыл детали телефонного разговора с Ангелой Меркель, который состоялся вечером 15 ноября. Глава государства предложил свой вариант решения ситуации и опроверг фейки, которые распускает Польша. Стороны обсудили доступность гуманитарной помощи для беженцев и договорились находиться постоянно в контакте до разрешения этой проблемы.
Подробности – в материале Ксении Худолей.
Пока девятое по счету утро на белорусско-польской границе беженцы встречали, пытались оправиться от ночного холода, миграционный вопрос в деталях обсуждался во Дворце Независимости. Ситуация вышла за рамки человеческих понятий и фактически обрела геополитический подтекст. Демократических порывов польская сторона за все дни не проявила, зато успела нарастить военный контингент на рубеже с Беларусью.
Лукашенко: «Знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были» (подробности здесь).
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поражает реакция польских политиков и чиновников Европейского союза. Вместо поиска совместно с белорусской стороной решений Евросоюз сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия. Кроме того, угрожают новыми пакетами санкций и строительством аж пятиметровой стены, подумывают о полном закрытии границ с Беларусью. Ради бога. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем.
Переворачивать факты наши соседи, конечно, могут и даже стараются. Но скрывать происходящее на границе становится все сложнее, даже при том, что Польша ревностно отгоняет от беженцев своих журналистов, волонтеров и общественников. Граница оттого ею и зовется, что всегда имеет вторую сторону. Не в угоду европейскому миграционному форпосту с нашей стороны как на ладони – суровая реальность.
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Президент подробно озвучил, сколько нелегальных мигрантов были отправлены обратно на родину. Так, из Ирака в Беларусь стремились попасть 3 042 человека, из Ирана – 696, Сирии – 487, а еще граждане Афганистана, Египта и Ливии. Контроль за перемещением таких людей в нашей стране отлажен давно, и ни о какой «стихийности» речи идти не может.
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Между тем Президент заверил: желающих мирно и по-человечески решить ситуацию на белорусско-польской границе хватает. Подключиться к урегулированию вопроса с беженцами готовы Объединенные Арабские Эмираты.
ОАЭ помогут Беларуси с беженцами? Вот что об этом сказал Александр Лукашенко (подробности здесь).
Переговорить с руководством Эмиратов Президент планирует в ближайшее время. Что касается вчерашней беседы с Ангелой Меркель, стороны договорились быть в контакте. Глава государства хотел бы услышать ответ на свое предложение по развязке этого конфликта. На связи также остаются наш министр иностранных дел и глава дипломатии Евросоюза.
Накормили кашей с говядиной и осмотрели пострадавших. Как относятся к беженцам в логистическом центре?
Новости Беларуси. Тысячи замерзших, а теперь еще и промокших после ледяного химического дождя польских водометов беженцев остаются на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси поручил губернатору Гродненской области Владимиру Каранику и помощнику по региону Юрию Караеву организовать ночлег для женщин и детей. Для приема и обогрева подготовили логистический центр, который находится неподалеку.
Предварительно центр обустроили для ночлега людей, завезли теплые вещи, одеяла, тюфяки – всего более двух тысяч спальных комплектов. В центре беженцы могут согреть детей и согреться сами, просушить одежду. По предварительной информации, здесь могут разместиться абсолютно все находящиеся на границе люди. Еду для них будут готовить военные полевые кухни, планируется организовать как минимум одноразовое горячее питание. Сегодня, 16 ноября, на ужин для беженцев приготовили кашу с говядиной.
Также была оказана медицинская помощь пяти беженцам. Но стоит отметить, что не все пострадавшие обращаются. Это особенности менталитета, люди просят о помощи только в самых крайних ситуациях. В логистическом центре, где организован пункт временного размещения, медики продолжают осматривать всех, кто прибыл на ночлег и при необходимости оказывают медпомощь.
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Их уже осмотрели медики. Сколько беженцы смогут находиться в логистическом центре?