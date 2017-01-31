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Рассмотрение заявлений, если визы истекли менее года назад: посольство США в Минске объявило о новшествах

31.01.2017 - 19:55

Новости Беларуси. Изменения в эмиграционном законодательстве США затронули белорусов. Посольство Соединенных Штатов Америки в Минске объявило о новшествах. Теперь здесь будут рассматривать лишь запросы от граждан, чьи визы истекли менее года назад. Все остальные, за редким исключением, в зависимости от типа визы, должны обращаться в дипломатические представительства США в соседних  странах.

Пройти собеседование предлагают в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Варшаве, Вильнюсе и Риге. Причем в ряде посольств для русскоговорящих однозначно возникнет языковой барьер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визы

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