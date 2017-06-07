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Расстрел охраны парламента и взрыв смертницы у мавзолея: в Иране произошла серия терактов

07.06.2017 - 13:53

Новости Ирана. Внимание мировых СМИ в эти минуты приковано к столице Ирана. В Тегеране произошла серия вооруженных нападений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные расстреляли охрану парламента, ворвались в здание и захватили заложников. Когда полиция приступила к их освобождению, один преступник сбежал и открыл огонь на улице. Очевидцы сообщают, что в городе все еще слышна стрельба.

Одновременно другие вооруженные люди атаковали мавзолей Имама Хомейни недалеко от Тегерана. Женщина-смертница взорвала себя. Еще одно взрывное устройство обезврежено.

По предварительным данным, в результате нападений погибли около 10 человек, есть раненые. Ответственность за атаки взяла на себя группировка «Исламское государство».

Расстрел охраны парламента и взрыв смертницы у мавзолея: в Иране произошла серия терактов

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