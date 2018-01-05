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Разбойное нападение в Пинске: комментарий СК

05.01.2018 - 15:57

Новости Беларуси. Разбойное нападение в Пинске: двое ранены, еще двое задержаны, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Вооруженные мужчины ворвались в дом к бизнесмену, связали его самого, а также супругу и малолетнюю дочь.

Вымогали деньги, сумев в итоге завладеть 11,5 тысячами долларов. И все же мужчина успел нажать тревожную кнопку. На помощь прибыли представители Департамента охраны милиции.

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Александр Рахманов, начальник управления Следственного комитета по Брестской области:
Прибывший в жилище наряд охраны встретил активное вооруженное сопротивление со стороны злоумышленников, на что в ответ применил табельное оружие и физическую силу. В результате задержаны двое мужчин 1985 и 1989 годов рождения, которые, в связи с полученными огнестрельными ранениями, госпитализированы. Хозяин дома и члены его семьи не пострадали. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Разбойное нападение в Пинске: комментарий СК

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