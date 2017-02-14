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Разговор стихами и песнями: в музее истории Великой Отечественной войны состоялся «Диалог поколений»

14.02.2017 - 20:53

Новости Беларуси. Мудрость ветеранов и молодежный креатив. 14 февраля в музее истории Великой Отечественной войны состоялся «Диалог поколений». Разговаривали участники мероприятия преимущественно стихами и песнями.

В стенах музея истории Великой Отечественной войны Виктор Федорович провел немало времени при создании экспозиции. Ведь в свое время сюжеты из этих павильонов он видел наяву. В 1942 году немцы сожгли и расстреляли его односельчан. Ему пришлось жить в лесу и пойти в партизаны.

Война для него закончилась только в 1945 году в Восточной Пруссии.

Виктор Костко, первый заместитель Минской городской организации ветеранов, участник Великой Отечественной войны, почетный ветеран Белорусского общественного объединения ветеранов:
Это по консультации нашей ветеранской организации и личной моей, потому что все это на глазах было под Бобруйском. Я участвовал в этих событиях.

Музей Великой Отечественной войны сегодня – это не только огромное количество экспонатов, напоминающих о тех временах, а в первую очередь это истории настоящих людей, героев, которые защищали нашу родину и победили, а сегодня они пришли передать свой опыт, свои произведения, стихи молодому поколению и сделать так, чтобы войны этой страшной больше не было.

Виктор Федорович – активист не только дома. Сегодня именно здесь он отмечает 30-летие ветеранской организации, которая долгие годы была для него второй семьей. Она объединяет 460 тысяч столичных ветеранов. Из них два Героя Советского Союза. Василию Сергеевичу Мичурину в августе исполнилось 100 лет.

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:
Столько событий, они стали достоянием не только нашей городской организации ветеранов, но и руководства столицы.

В качестве поздравления, а также в рамках проекта «Беларусь – крыніца натхнення» столичная молодежь встретилась с ветеранами. На одном языке удалось провести «Диалог поколений». Объединили молодежь и старшее поколение стихи и музыка, которые живут в сердцах много лет.

Сергей Клишевич, и.о. первого секретаря МГО БРСМ:
Для души, это то, чем сегодня гордятся ветераны, наша молодежь.

Вадим Лапаньков, курсант Академии МВД Республики Беларусь:
Я буду зачитывать свои личные стихи, которые посвятил ветеранам.

На мероприятии были вручены благодарности и памятные подарки ветеранам Великой Отечественной войны, труда, а также представителям городской власти, общественных организаций, которые приняли активное участие в подготовке экспозиции музея, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Разговор стихами и песнями: в музее истории Великой Отечественной войны состоялся «Диалог поколений»

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