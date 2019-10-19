Разговор в Академии управления, посредники и эксперименты в образовании. Анонс итоговой программы «Неделя»
Новости Беларуси. Все самое важное и актуальное за семь дней по версии журналистов телеканала СТВ. В эти минуты к эфиру готовится информационная программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О задачах руководителям, статусе госслужащего и будущем Беларуси. Какие требования глава государства предъявляет к управленческим кадрам и как подготовить профессионального менеджера? Разговор об этом с участием Александра Лукашенко 18 октября шел в стенах Академии управления при Президенте.
Все детали встречи – в итоговой программе «Неделя». Основные темы выпуска смотрите в видеоматериале.
Итак, главные темы уходящих семи дней в итоговой программе «Неделя» 20 октября в 19:30.
Белстат: более 2 млн человек прошли перепись в интернете
Новости Беларуси. Более двух миллионов человек в Беларуси «переписались» через интернет. Данные приводит Белстат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего же к 19 октября в переписи приняли участие 4 миллиона 836 тысяч белорусов. Это уже больше половины населения.
Масштабная кампания проходит с 4 по 30 октября. Во всех регионах страны работают стационарные участки, на сайте Белстата размещена интерактивная карта с их адресами. «Переписаться» можно в любом, независимо от места проживания.
А уже в понедельник, 21 октября начнут работу переписчики.