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Разгул стихии в Польше: без крыш остались полтысячи зданий

30.06.2017 - 16:36

Новости Польши. Устраняют последствия непогоды в Польше. Без крыш остались почти полтысячи зданий. Пострадали 6 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разгул стихии в Польше: без крыш остались полтысячи зданий

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