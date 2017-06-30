Разгул стихии в Польше: без крыш остались полтысячи зданий

Новости Польши. Устраняют последствия непогоды в Польше. Без крыш остались почти полтысячи зданий. Пострадали 6 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Устраняют последствия непогоды в Польше. Без крыш остались почти полтысячи зданий. Пострадали 6 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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