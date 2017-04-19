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Разработка белорусскими учёными противоопухолевых препаратов дарит шанс на выздоровление

19.04.2017 - 12:59

Статистика гласит: ежегодно онкологические заболевания находят примерно у сорока тысяч белорусов. Борьбе с недугом в нашей стране уделяется особое внимание. Одно из направлений – разработка своих оригинальных противоопухолевых препаратов. В данном вопросе наши ученые достигли впечатляющих результатов. Лекарства с пометкой «Сделано в Беларуси» помогают пациентам приблизиться к долгожданному выздоровлению.

Практически во все помещения – посторонним вход воспрещён. Здесь в стерильных условиях идет серьезная и ответственная работа. В научно-производственном центре происходит полный цикл создания противоопухолевых препаратов – от синтеза фармацевтической субстанции (это химическое соединение, которое лечит) до выпуска готового лекарственного средства.

Благодаря стараниям наших ученых белорусские противоопухолевые препараты не уступают по качеству импортным лекарствам, а в некоторых случаях по своей чистоте превосходят их.

К тому же, терапевтический эффект у отечественных средств впечатляющий – примерно у 80% пациентов наблюдается отклик, им становится лучше.

Немаловажно максимально раскрыть противоопухолевые свойства лекарств и при этом ослабить их побочные эффекты. И нашим ученым такая задача тоже по плечу. Специалистам из Института физико-органической удалось разработать усилители химиопрепаратов.

Разработки наших ученых в области лечения онкологических заболеваний дарят тысячам пациентам шанс на выздоровление. Здесь не просто штампуют таблетки, здесь производят фармацевтический эксклюзив.

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