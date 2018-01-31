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Разрешат ли покидать место мелкого ДТП на МКАД: «Скорее всего, это произойдёт. Городская автоинспекция поддержала»

31.01.2018 - 23:19

Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказали об особенностях движения на МКАД и действий в случае ДТП.

Олег Степанюк, ведущий:
Мелкие ДТП на кольцевой порой приводят к более крупным авариям. Я почитал комментарии автолюбителей, которые опасаются за свою жизнь, и что незначительные повреждения их автомобиля могут повлечь… И вот они говорят, что есть мировой опыт, когда, допустим, можно покинуть место ДТП в ожидании ГАИ. И они предлагают пересмотреть алгоритм действий в случае мелких ДТП. Но я понимаю, что тут вступает в силу конфликт с законом, то есть нарушение правил дорожного движения. Я думаю, что страховые компании могут тоже много претензий предъявить к этому. Как Вы считаете, стоит, всё-таки, пересмотреть алгоритм действий на МКАД?

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Мы были первыми, кто инициировал этот процесс. Инициировали обращение к ГАИ республики, МВД, соответственно, и в правительство. По поводу того, что эти правила, конечно, надо пересмотреть.

Не стоит ни одна строчка того, что пять человек погибает ежегодно.

Это очень тяжело.

Олег Степанюк:
Как отнеслись к вашей инициативе в той же Госавтоинспекции?

Юрий Важник:
В Госавтоинспекции – абсолютно позитивно, городская автоинспекция поддержала. Более того, обращалась именно она по нашему предложению уже в ГАИ.

Олег Степанюк:
То есть, подхватила вашу инициативу?

Юрий Важник:
Да, я думаю, скорее всего, это произойдёт. Просто потому что это – реальность.

Олег Степанюк:
То есть, нам подождать только стоит?

Юрий Важник:
Да.

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