Разрушительный ураган «Ирма» унес жизни уже 6 человек и разрушил 95% острова Сен-Мартен

Ураган «Ирма» собирает жертвы. На острове Сен-Мартен стихийное бедствие унесло жизни уже 6 человек. Сильный ветер сносил крыши домов и вырывал с корнем деревья. Уничтожено 95% французской территории. Электричества нет. В некоторые районы пришло наводнение.

Позже ураган обрушился и на Пуерто-Рико, убив здесь одного человека и оставив без света почти миллион жителей. Практически уничтожен и Барбудо в Карибском море. По мнению специалистов, следующими под удар попадут Куба и юго-восток США. Разрушительная «Ирма» достигла уже максимальной – пятой – категории. Этот ураган называют мощнейшим в Атлантике как минимум за десятилетие.