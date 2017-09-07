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Разрушительный ураган «Ирма» унес жизни уже 6 человек и разрушил 95% острова Сен-Мартен

07.09.2017 - 10:24

Ураган «Ирма» собирает жертвы. На острове Сен-Мартен стихийное бедствие унесло жизни уже 6 человек. Сильный ветер сносил крыши домов и вырывал с корнем деревья. Уничтожено 95% французской территории. Электричества нет. В некоторые районы пришло наводнение.

Позже ураган обрушился и на Пуерто-Рико, убив здесь одного человека и оставив без света почти миллион жителей. Практически уничтожен и Барбудо в Карибском море. По мнению специалистов, следующими под удар попадут Куба и юго-восток США. Разрушительная «Ирма» достигла уже максимальной – пятой – категории. Этот ураган называют мощнейшим в Атлантике как минимум за десятилетие.

Разрушительный ураган «Ирма» унес жизни уже 6 человек и разрушил 95% острова Сен-Мартен

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