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Развитие Шанхайской организации сотрудничества и белорусско-казахстанских отношений: Президент Беларуси посетит с рабочим визитом Астану

07.06.2017 - 22:02

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 8-9 июня совершит рабочий визит в Казахстан. Президент Беларуси примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, где озвучит позицию нашей страны по вопросам дальнейшего развития организации, в том числе ее экономического измерения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что в Астане Александр Лукашенко проведет ряд двусторонних встреч, а также примет участие в церемонии открытия международной выставки «ЭКСПО-2017», где будет открыт и белорусский павильон.

Юлия Бешанова, СТВ:
В эти дни Астана, без преувеличения, превратилась в мировую столицу. Здесь готовятся к проведению сразу двух глобальных мероприятий. Первым стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества. Предполагается, что обсудить вопросы расширения социально-экономического и инвестиционного взаимодействия, съедутся представители стран-участниц, партнеров и наблюдателей. Именно в статусе наблюдателя вот уже год в этой организации состоит и Беларусь.

Шанхайскую организацию сотрудничества эксперты уже называют «новым ОБСЕ». Одно из самых влиятельных содружеств объединяет 18 стран: 6 участниц, 6 наблюдателей и 6 партнеров по диалогу. Общая территория входящих в ШОС государств – более 60% территории Евразии, а численность – половина населения планеты. Ожидается, что завтра в ряды организации примут Индию и Пакистан. Статус наблюдателя ШОС дает стране значительные приоритеты. Беларусь принимает активное участие во всех мероприятиях, которые проходят на самом высоком уровне.

Анатолий Ничкасов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан:
Прежде всего я бы сказал о транзитных возможностях Беларуси и в этой связи о расширении сотрудничества в области перевозок. Кроме этого финансовые институты проявляют огромную заинтересованность в том, чтобы объединить свои усилия и возможности для инвестирования в развитие. Они также принимают участие в работе стран ШОС, внимательно наблюдают за теми программными документами, которые вырабатывает эта организация.

Ожидается, что в работе саммита примет участие Александр Лукашенко. Президент прибудет в Астану завтра. Планируется, что лидеры Беларуси и Казахстана проведут двустороннюю рабочую встречу. Сегодня отношения двух стран выходят на качественно новый уровень. Наша страна активно осваивает «непроторенные» технологические ниши. Только за последние несколько лет в Казахстане открылось три крупных производства белорусской техники.

Развитие Шанхайской организации сотрудничества и белорусско-казахстанских отношений: Президент Беларуси посетит с рабочим визитом Астану

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