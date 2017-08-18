новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

«Реал» штампует победы и без Роналду: мадридский клуб стал 10-кратным обладателем Суперкубка Испании по футболу

18.08.2017 - 09:33

Новости Испании. Мадридский «Реал» в десятый раз в истории стал обладателем Суперкубка Испании по футболу. Ответная встреча королевского клуба и «Барселоны» проходила на «Сантьяго Бернабеу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева поля дважды забили в первом тайме. Открыл счет Марко Асенсио, а незадолго до перерыва отличился Карим Бензема. 2:0 в пользу «Реала».

В поединке не принимал участие Криштиану Роналду, дисквалифицированный на пять матчей за толчок арбитра в первой игре Суперкубка. Тогда в Барселоне успеха также добился «Реал» – 3:1.

«Реал» штампует победы и без Роналду: мадридский клуб стал 10-кратным обладателем Суперкубка Испании по футболу

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Будем готовиться, отступать некуда»: в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы БАТЭ не смог одолеть «Александрию»
«Будем готовиться, отступать некуда»: в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы БАТЭ не смог одолеть «Александрию»
«Это неуступчивый и агрессивный соперник»: БАТЭ готовится к матчу Лиги Европы с украинской «Александрией»
«Это неуступчивый и агрессивный соперник»: БАТЭ готовится к матчу Лиги Европы с украинской «Александрией»
«Шахтер» сохранил лидерство и дебютный гол Артема Кийко: самое важное из очередного тура чемпионата Беларуси по футболу
«Шахтер» сохранил лидерство и дебютный гол Артема Кийко: самое важное из очередного тура чемпионата Беларуси по футболу
На старте этапа Евролиги по пляжному футболу в Венгрии сборная Беларуси разгромила поляков
На старте этапа Евролиги по пляжному футболу в Венгрии сборная Беларуси разгромила поляков
«Ставим максимальные цели, хотим взять Кубок»: сборная Беларуси по пляжному футболу готовится к этапу Евролиги в Венгрии
«Ставим максимальные цели, хотим взять Кубок»: сборная Беларуси по пляжному футболу готовится к этапу Евролиги в Венгрии
Минское «Динамо» под аплодисменты болельщиков покинуло розыгрыш Лиги Европы
Минское «Динамо» под аплодисменты болельщиков покинуло розыгрыш Лиги Европы
Победили, но проиграли: БАТЭ не хватило одного гола до плей-офф Лиги чемпионов
Победили, но проиграли: БАТЭ не хватило одного гола до плей-офф Лиги чемпионов
Фото: Дмитрий Руто
БАТЭ – Славия (Прага) 2:1. Беларусь вновь осталась без Лиги чемпионов по футболу
Все новости по теме Футбол Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru