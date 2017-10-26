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Реализовать инициативу на селе: «Ярмарка идей» проходит в Брестском районе

26.10.2017 - 10:49

Новости Беларуси. Арт-площадка, зона закаливания и безбарьерная среда – и всё в сельской местности. Несколько десятков инициатив обсудили на «Ярмарке идей» в Остромечево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие из них уже успешно работают.

В проект «Содействие развитию на местном уровне» по программе ПРООН за 3 года партнерства вовлечены 4 сельсовета Брестского района. Для помощи пожилым людям и инвалидам закупили мини-культиваторы, а также велосипеды для соцработников. Благодаря поддержке международной программы, в Домачево возвели и площадку для занятий спортом.

Елена Будник, координатор проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» по программе ПРООН:
На территории сельисполкома организованы занятия по Green Workout. Это очень интересное и новое направление, где занятия по физкультуре сочетаются с экологическим направлением в образовании. Проведены уже несколько соревнований между школами.

Вскоре в Брестском районе будет создан и так называемый банк идей, которые имеют шанс получить поддержку. В ходе встречи прошли тренинги, мастер-классы ремесленников, а также «Ярмарка вакансий» – на нее пригласили больше 10 работодателей.

Реализовать инициативу на селе: «Ярмарка идей» проходит в Брестском районе

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