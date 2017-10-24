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Ребята наглые, амбициозные: Леонид Свирид – о будущем белорусских дзюдоистов

24.10.2017 - 12:11

В гостях у программы «Неделя спорта» главный тренер национальной сборной по дзюдо Леонид Свирид и борец-дзюдоист Егор Воропаев.

Вы являетесь главным тренером национальной сборной Беларуси.

Леонид Свирид:
С 31 декабря 2015 года. Уже будет 2 года.

Вы видите рост результатов нашей команды по сравнению с прошлыми годами? Как сами можете оценить свой труд?

Леонид Свирид:
Потихоньку у нас всё выравнивается. Бывшая наша молодежь начинает на равных бороться, соперничать с лучшими спортсменами мира. Рост дзюдо идет – я не буду говорить, что быстро – но прогресс какой-то есть.

Есть прогресс даже в том, что Марина Слуцкая выиграла в этом году Чемпионат Европы. Она всё время останавливалась в шаге: 5-е место, 5-е место... Она не могла переступить медальный барьер. Сейчас она переступила, очень успешно отборолась. Произошел небольшой несчастный случай: она получила травму на минском турнире, на Кубке Европы и не смогла участвовать на Чемпионате мира. Конечно, жаль. Она была первым номером мирового рейтинга. Восстановление идет нормально, прогресс идет. Я думаю, что скоро она сможет бороться.

Что ребята? Ребята молодые, амбициозные, наглые, желающие результата. Это очень хорошо. Хотелось бы, чтобы у нас побольше таких спортсменов было – которые действительно того хотят.

Я думаю, что за 3 года они очень хорошо подготовятся, если не будет травм.

Ребята наглые, амбициозные: Леонид Свирид – о будущем белорусских дзюдоистов

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