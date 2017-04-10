Ребёнок выбросил огрызок в окно авто – оштрафовали на две базовые

Правовой тест программы «Добро пожаловаться».
Правильный ответ в видеоматериале.
Правовой тест программы «Добро пожаловаться».
Правильный ответ в видеоматериале.
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