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Рецепт придумали семь веков назад в замке Кальтенберг: технологии производства изменились, неизменными остаются лишь компоненты

19.09.2017 - 16:57

Пиво с баварским характером. Два новых вида пенного напитка «Кальтенберг» представили белорусскому потребителю. Технология его производства уникальна: немецкие технологии непрерывно следят за качеством и рецептурой. Но производят его в нашей стране, поэтому цена остается доступной.

Гарольд Шуман, технический директор «Кёниг Людвиг Интернациональ»:
Естественно, мы следим и за качеством пива в Беларуси. Поэтому для контроля качества я регулярно посещаю пивоваренный завод «Крыница» – как правило, каждые 3 месяца – 4 раза в год. Для производства используется приведенный в соответствии с оборудованием технологический процесс. И поэтому мне очень легко выполнять здесь свою работу вместе с действительно высококвалифицированной командой и всегда в приятной атмосфере.

Мне очень легко использовать на пивоваренном заводе «Криница» наши немецкие концепции. На заводе установлено немецкое обрудование, поэтому здесь очень легко добиваться настоящего немецкого качества.

Рецепт придумали больше 7 столетий назад в замке Кальтенберг, где устраивались рыцарские поединки, и победителю в награду обязательно доставался бокал янтарного напитка. С тех пор технологии производства пива изменились, неизменными остаются лишь компоненты. Это и есть секрет успеха и спроса на продукцию.

Люитпольд Принц фон Байерн, Его королевское высочество, владелец марки Kaltenberg:
Мы используем – в соответствии с законом о чистоте пива – только 4 компонента: это солод, дрожжи, вода и хмель. Пиво, которые мы производим из пшеницы – оно нефильтрованное, то есть сохранят все минералы и полезные вещества, которые необходимы для нашего организма.

И покупатель такие изменения замечает: пиво «Кальтенберг» не исчезает с прилавков белорусских магазинов больше 10 лет.

Рецепт придумали семь веков назад в замке Кальтенберг: технологии производства изменились, неизменными остаются лишь компоненты

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