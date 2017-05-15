новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Рецепты здорового питания: лёгкий завтрак из запеченного перца

15.05.2017 - 11:57

Рецепты здорового питания: лёгкий завтрак из запеченного перца.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Можно ли приучить школьников к здоровому питанию: вкусный эксперимент Алены Высоцкой
Можно ли приучить школьников к здоровому питанию: вкусный эксперимент Алены Высоцкой
«Возродим старинную белорусскую кухню и будем здоровы»: диетолог в программе «Большой город»
«До 30% жира у женщин – не патология, а необходимость»
«Детей приучать к строгой вегетарианской диете – жестокое обращение с ребёнком»
«Вегетарианство – один из путей профилактики атеросклероза, гипертонии, некоторых форм рака»
«Тарелка питания»: половину должны занимать овощи и фрукты
Почему лучше заморозить овощи на зиму, чем покупать привозные?
«20-30 тысяч ингредиентов пищевых нужно человеку». Какая еда должна быть на столе ежедневно?
Все новости по теме Здоровое питание
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru