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Редкий вид птиц появился в Беларуси – сибирский черноголовый чекан

16.05.2017 - 11:18

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Максим Немчинов, специалист по природо-охранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»

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