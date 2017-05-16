Редкий вид птиц появился в Беларуси – сибирский черноголовый чекан

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Максим Немчинов, специалист по природо-охранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Максим Немчинов, специалист по природо-охранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»
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