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«Референдум не соответствует законодательству Испании»: полицейские применяют резиновые пули и шумовые гранаты

01.10.2017 - 17:06

Новости Испании. Внимание мировых СМИ приковано к Испании. В Каталонии проходит референдум о независимости, который Мадрид считает незаконным. По сообщению МВД, большинство участков для голосования взяты под контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация остается довольно напряженной. В результате столкновений, по последним данным, пострадали более 300 человек, в том числе и полицейские.

Каталонцы с гимном и надеждой идут на референдум. Многие занимали очередь еще за несколько часов до открытия участков, чтобы проголосовать.

Главный вопрос плебисцита: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?» По данным соцопросов, «да» готовы сказать чуть более 40% жителей региона. Большая часть населения все же стремится остаться частью королевства. Но Мадрид рисковать не желает. На карте слишком лакомый кусок финансового благосостояния государства – один из богатейших регионов. Шутка ли, автономия обеспечивает почти 20% ВВП страны. Потому плебисцит стремятся сорвать всеми силами.

Так – безропотно – полицейские проникают на территорию участков для голосования. Правоохранители закрыли уже 1300 подобных объектов. Изымают урны и миллионами бюллетени.

Рауль Ромева, министр иностранных дел Каталонии:
Очевидно, что в этих условиях мы не можем организовать референдум, который мы бы хотели. Но в любом случае мы проведем его.

На многие участки полиция явилась уже подчас голосования. Как результат – возникли столкновения с наиболее националистически настроенными каталонцами.

Самые яростные стычки произошли в Жироне и Барселоне. Для разгона протестующих полицейские применили резиновые пули и шумовые гранаты. Пострадали более 300 человек. Многие госпитализированы.

Местный житель:
Пожилые люди, дети, женщины – все кричали. Многие пострадали и всё почему? Только потому, что они хотели проголосовать, потому что они хотели демократии.

Но демократию каждый понимает по-своему. В разных городах страны проходят демонстрации – как в поддержку референдума, так и против. Плебисцит, который правительство Испании объявило незаконным, разделил каталонцев. Поставил королевство на грань самого серьезного за последние десятилетия конституционного кризиса.

Иниго Мендес, официальный представитель правительства Испании:
Этот референдум не соответствует законодательству Испании и именно поэтому был запрещен Конституционным судом. Выше законов не должно быть никого!

Несмотря на яростное сопротивление противников и сторонников референдума, эксперты говорят, что его проведение – не боле, чем шоу. Власти Каталонии хотят показать Испании и Евросоюзу, что регион готов к самостоятельной жизни. Даже если первый день октября не превратится в первый день абсолютной независимости от Мадрида.

«Референдум не соответствует законодательству Испании»: полицейские применяют резиновые пули и шумовые гранаты
Референдум в Испании: полицейские применяют резиновые пули и шумовые гранаты для разгона голосующих
Фото. Референдум в Испании: полицейские применяют резиновые пули и шумовые гранаты для разгона голосующих
Референдум в Испании: полицейские применяют резиновые пули и шумовые гранаты для разгона голосующих
Фото. Референдум в Испании: полицейские применяют резиновые пули и шумовые гранаты для разгона голосующих
Референдум в Испании: полицейские применяют резиновые пули и шумовые гранаты для разгона голосующих
Фото. Референдум в Испании: полицейские применяют резиновые пули и шумовые гранаты для разгона голосующих

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