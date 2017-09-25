Референдум о независимости начался на территории курдской автономии Ирака (фотофакт)

Новости Ирака. Официально голосование началось в 08:00 утра по местному времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги будут подведены спустя сутки после завершения работы участков.

Всего на участие в референдуме зарегистрировались более 5 миллионов человек. Им предстоит ответить «да» или «нет» на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы регион Курдистан и курдские территории стали независимым государством?»

Идея проведения референдума встретила осуждение представителей многих стран.

Отметим, Иракский Курдистан имеет статус широкой автономии в составе Ирака.

Регион является областью этнического расселения курдов, которые составляют до 20 % всего населения.