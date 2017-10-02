новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Референдум в Испании: итоги

02.10.2017 - 10:34

Новости Испании. В Каталонии подводят итоги самого противоречивого и скандального референдума в истории Испании – вопрос стоял о независимости региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реакция Мадрида, равно как и властей Евросоюза, не заставила себя ждать.

Так, председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что плебисцит противоречит законам ЕС. А следовательно, любые его результаты будут признаны незаконными. Для самой Испании референдум оказался яблоком раздора и послужил причиной массовых столкновений приверженцев независимости региона с полицией. В результате стычек пострадали сотни человек.

Референдум в Испании: итоги

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

93 % проголосовавших поддержали идею независимости Иракского Курдистана
93 % проголосовавших поддержали идею независимости Иракского Курдистана
Референдум о независимости начался на территории курдской автономии Ирака (фотофакт)
Референдум о независимости начался на территории курдской автономии Ирака (фотофакт)
Правительство Каталонии подписало указ о проведении референдума о независимости 1 октября
Правительство Каталонии подписало указ о проведении референдума о независимости 1 октября
Каталония может объявить об автономности в одностороннем порядке
Каталония может объявить об автономности в одностороннем порядке
Турция поддержала изменения в Конституцию: итоги референдума
Турция поддержала изменения в Конституцию: итоги референдума
Парламентская республика или президентская: Турция делает выбор на конституционном референдуме
Парламентская республика или президентская: Турция делает выбор на конституционном референдуме
«Государство наше станет сильнее». В Турции проходит конституционный референдум
«Государство наше станет сильнее». В Турции проходит конституционный референдум
Конституционный референдум в Турции: превратится ли страна из парламентской республики в президентскую
Конституционный референдум в Турции: превратится ли страна из парламентской республики в президентскую
Все новости по теме Референдум
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru