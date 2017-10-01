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Референдум в Испании: полиция изымает урны и бюллетени для голосования

01.10.2017 - 14:53

Новости Испании. Внимание мировых СМИ приковано к Испании. В Каталонии проходит референдум о независимости, который Мадрид считает незаконным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голосование проходит далеко не на всех из более чем 2000 участках. Правительство Испании, считая этот плебисцит незаконным, приняло меры для противодействия его проведению. Значительная часть помещений для голосования закрыта еще с субботы.

Национальная полиция Испании и гражданская гвардия по решению Верховного суда изымают урны и бюллетени для голосования. По сообщению МВД, большинство участков для голосования взяты под контроль. Ситуация у школ довольно напряженная. Как ранее заявил официальный представитель правительства, нелегальный плебисцит, организованный властями Каталонии, уже аннулирован правовым государством.

Референдум в Испании: полиция изымает урны и бюллетени для голосования

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