новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Рефлекторный массаж стоп: воздействие активных точек на организм человека

05.06.2017 - 11:30

А вы в курсе, что на наших стопах находятся сотни уникальных точек – проекции многих внутренних органов, воздействуя на которые, мы можем улучшить самочувствие? О рефлекторном массаже знали еще в древнем Китае.

Только представьте!  Высокорефлекторная стопа имеет около 70 тысяч окончаний нервов, 26 костей, 38 мышц и 56 связок. Наши подошвы ног, так же как и ладони, просто усеяны этими биоактивными точками, как на атласе. Чтобы изучить их и запомнить, понадобится немало времени.  Однако, в упрощённой форме разделить ступню на зоны довольно просто. Так 1.Зона, которая начинается от кончиков пальцев и кончается на их основании, ответственна за голову и шею. 2.От подушечек пальцев примерно до середины свода стопы проходит область, которая отвечает за грудную клетку и руки.3.Зона брюшной полости от верха до малого таза проходит от середины свода стопы до линии, которую можно мысленно провести по ступне от одной щиколотки к другой.  

Если нет возможности посещать специалиста, можно самостоятельно постигнуть азы «дзяо ань мо». Сперва стопы разогрейте в теплой ванночке и разомните . Приступаем к массажу. Смотрим и запоминаем.

Расположение и значение активных точек на обеих стопах идентично. Проекции парных органов находятся соответственно на правой и левой стопах.  Но здесь есть один маленький нюанс.

Как и многие медицинские процедуры, рефлекторный массаж имеет ряд противопоказаний.

Уделяйте больше времени себе и своему здоровью!

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Как пережить жару с минимальными потерями для здоровья и красоты?
31 мая – Всемирный день без табака: как решается проблема табококурения в Беларуси?
Маска для сна: может ли она сделать сон здоровым и крепким?
Сергей Игумнов
Сергей Игумнов, врач-психиатр: Как справиться со стрессом во время экзамена и достичь высокого результата?
Как часто необходимо менять предметы личной гигиены?
20 мая – Всемирный день заболеваний щитовидной железы
Вопрос красоты и здоровья: как сделать тонкую талию и плоский живот?
Аллергия: как противостоять «чуме XXI века»?
Все новости по теме Консультация врача
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru