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Реформирование райпо и внедрение современных подходов. Белкоопсоюз планирует увеличить продажи в 2018 году

30.01.2018 - 18:07

Новости Беларуси. Один ответственный за всю цепочку торгового процесса: от закупок товара до реализации его потребителю. Белкоопсоюз в 2018 году планирует увеличить продажи, в том числе за счет современных подходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на возрастающую конкуренцию, потребкооперация не откажется от выездной торговли. Без покупок не останутся жители даже самых маленьких деревень.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
Мы реформируем райпо: допустим, три организации укрупняем, делаем одну и этим самым организуем работу так, чтобы доставка товаров на наши торговые объекты шла более оперативно.

Почти на 1,5 миллиарда долларов мы продали товаров белорусского производства. Это достаточно значимая сумма, особенно она характеризует взаимоотношения потребкооперации и наших отечественных предприятий.

В потребительской кооперации в Беларуси заняты более 65 тысяч человек. Объем продаж в 2017 году достиг 3,5 миллиардов рублей.

Реформирование райпо и внедрение современных подходов. Белкоопсоюз планирует увеличить продажи в 2018 году

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