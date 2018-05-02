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Регистрация на ЦТ началась в Беларуси: подать заявление можно до 1 июня

02.05.2018 - 09:24

Новости Беларуси. Регистрация на централизованное тестирование начинается 2 мая в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подать свои заявления абитуриенты смогут до 1 июня. С собой необходимо иметь паспорт и квитанцию об оплате за прием и оформление документов.

По всей стране открыты десятки пунктов регистрации. Если абитуриент не сможет лично присутствовать при регистрации, сделать это смогут его законные представители либо граждане, имеющие доверенность.

Испытания начнутся 12 июня. В этот день будет организован тест по белорусскому языку. Завершится ЦТ проверкой знаний по всемирной истории 2 июля. Отметим, регистрация абитуриентов для прохождения испытаний в резервные дни пройдет с 30 июня по 3 июля.

Регистрация на ЦТ началась в Беларуси: подать заявление можно до 1 июня

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