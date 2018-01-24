﻿ С чего начать и как правильно бегать утром зимой? Рекомендации тренеров | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

С чего начать и как правильно бегать утром зимой? Рекомендации тренеров

24.01.2018 - 11:55

Бег – это физически подтянутое красивое тело. Бег зимой – еще и закаленные дыхательные органы и иммунная система! Мороз, конечно, щиплет за щеки. Но, его бояться – и вовсе на улицу не выходить! В этом деле главное продержаться первые дни, а после процесс увлечет так, что станет чуть ли не ежедневной привычкой.

С чего нужно начать, чтобы бегать по утрам?

Павел Казаченок, руководитель Академии бега:
Принять решение, что вы завтра утром пойдете бегать. Это первое и самое важное. Далее очень важно правильно одеться. Первое – это майка, её лучше выбирать с технологией dryfit, которая отводит влагу, то есть не хлопчато-бумажная и не из хлопка. Следующее – это какая-то тёплая кофта, подойдет флисовая, которая согревает. И третий слой – это что-то ветрозащитное, например, ветровка. А на ноги вы можете одеть тайтсы, можете выбирать кроссовки именно для бега. Когда вы будете покупать их в магазине, они должны быть с маркировкой «running».  

Павел, разумеется, опытный «боец», но голову и руки – держать в тепле обязательно! Перед пробежкой, как следует, высыпаемся: сон должен быть как минимум восьмичасовым. Не любите бегать на голодный желудок? За час до «марш-броска» подкрепитесь легкоусвояемыми продуктами, такими как овсяная каша, например. И не поленитесь сделать разминку, это важно!

На каком лучше покрытии бегать?

Павел Казаченок:
Для бега существуют несколько активов покрытий. Первое – это бетонная плитка – самое неудобное покрытие для бега, особенно для тех, кто только хочет начать бегать. На втором месте по жёсткости – это асфальт. Для тех, кто только начинает бегать, я бы рекомендовал бегать по грунту, потому что это самое мягкое покрытие для бега.

Всего несколько минут такого «норматива» в мороз придадут ощущение эйфории, исчезнет подавленность и зимняя депрессия, нормализуется артериальное давление, повысится кровоток в костных тканях и разомнутся суставы.

Сколько нужно бегать новичкам?

Павел Казаченок:
Если мы говорим о людях, которые только начинают бегать, то я бы рекомендовал начинать с 15 минут бега. Если во время пробежки вы чувствуете, что вам тяжело, то можно перейти на шаг.  

Зима – это отличный период для подготовки тела к лету. Качаем свои мышцы сейчас и сверкаем на солнечных пляжах летом.

Как решиться девушке на такое экстремальное занятие?

Евгения Левитан, руководитель фитнеса проекта:
Нужно захотеть, понять, зачем вы это делаете. Многие девушки хотят начать худеть, попрощаться с лишними килограммами и бег это, действительно, самый доступный способ.

Как нужно дышать при беге, чтобы не заболеть?

Евгения Левитан:
Лучше всего дышать через нос, т.к. у нас воздух успевает прогреваться, и так мы с меньшей вероятностью простудим именно горло. Важно делать вдох через нос, а выдох как через нос, так и через рот. И дышать равномерно.

Стоит ли после пробежки принимать душ? Каким он должен быть?

Евгения Левитан:
Если после пробежки кто-то принимает холодный душ, то это просто герой! Я прибегаю, сразу принимаю горячий душ, греюсь там несколько минут. И, кстати, очень хорошо получается после холодного воздуха горячий душ – контрастный такой эффект. Это хорошо для сосудов и для кожи, обмена веществ в целом.

Как мы выяснили, бег не только позволяет сжечь лишние калории, но и помогает выработке гормона счастья, является микстурой от стрессов и депрессий, способствует выведению из организма вредных веществ, укрепляет сердечно-сосудистую систему и насыщает организм кислородом.

Рекомендации тренеров: с чего начать и как правильно бегать утром зимой?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Какие симптомы пневмонии и что делать для профилактики?
Что делать при гриппе и пневмонии? Рекомендации Минздрава
Для детей со сколиозом и плоскостопием – специальная программа занятий. В Витебске открылся обновлённый ФОК
Для детей со сколиозом и плоскостопием – специальная программа занятий. В Витебске открылся обновлённый ФОК
Чем полезна процедура Fish-spa?
«У них нет зубок, и весь процесс очистки кожи происходит при помощи губ». В чём польза Fish-Spa?
Цветная диета для похудения. Советы эксперта по здоровому питанию
Каждый день недели нужно употреблять продукты определенного цвета. Как работает цветная диета
Инсульт молодеет. Как избежать заболевания?
Инсульт молодеет. Как избежать заболевания?
Фото: Daily Mail
Учёные: курильщики хуже чувствуют вкус еды
Изображение использовано в качестве иллюстрации
Ученые рассказали, как колбаса и сосиски вредят женщинам
Изображение использовано в качестве иллюстрации
Начните год правильно: 10 простых привычек для хорошего настроения и самочувствия
Все новости по теме Здоровье
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru