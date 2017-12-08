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«Рекомендуем, чтобы кожа занималась спортом»: советы по выбору косметики от Абалян, Раецкой и Чижевските

08.12.2017 - 18:52

В погоне за красотой женщины готовы на многое. Проводить часы в салоне косметолога, тратить уйму денег на чудо-средства, подвергать себя болезненным процедурам. О том, как сохранить красоту, мы решили узнать у тех,  кто знает толк в уходе за собой.

Что самое важное при выборе косметики?


Искуи Абалян, певица:
Для меня самое важное при выборе косметики по уходу неважно за чем: за лицом, за телом, за волосами – это отсутствие парабенов и как можно больше натуральных ингредиентов. Либо отсутствие запаха полностью, либо немножко слегка парфюмированная отдушка, чтобы она не была навязчивая. Если это масла, добавка каких-то масляных составов, то, скорее, это что-то такое древесное: пачули, чайное дерево, что-нибудь ненавязчиво цветочное.
Катерина Раецкая, солистка группы «Da Vinci»:
Сейчас модно говорить, что органическая – это тренд. Но я смотрю на тип моей кожи, пользуюсь услугами консультанта, моей подруги. Она помогает подобрать правильный формат ухода. Именно моя кожа – это ориентир – какую косметику я буду выбирать. Естественно, стараюсь ту, которую готовят специально для меня. 

Как часто нужно менять средства по уходу за кожей?


Лина Чижевските, представитель косметической компании:
Мы рекомендуем, чтобы кожа занималась спортом – мы так называем. Если мы пользуем один продукт 6-8 месяцев – это правда, что кожа привыкает  к текстуре, к ингредиентам, и мы рекомендуем менять продукты. Но менять продукты мы рекомендуем в той же линейке. В той же линейке мы имеем продукты увлажняющие. Увлажняющие с эффектом «антиокс», увлажняющие с эффектом от морщин. 

Без какого средства по уходу вы не можете обойтись?

Искуи Абалян:
Когда я не чувствую потребности наносить крем – я этого не делаю абсолютно. Не потому что у меня нет на это времени, или у меня нет определённых кремов. Просто я очень слушаю свои ощущения, и никогда не произвожу над кожей насилие только потому, что это нужно. Если я вижу, что кожа нуждается – я наношу крем. Если я вижу, что нужно что-то под глазки – я это делаю.

Катерина Раецкая:
С детства усвоила, что есть три этапа главных. Это - очищение кожи, это – тонизация: либо тоник, либо гидролат. И какой-то уход – может быть сыворотка, крем. Но три этапа есть, и я всегда стараюсь это всё делать.

Через какой промежуток времени мы можем судить об эффективности продукта?

Лина Чижевските:
Что продукт эффективный – можно понять через неделю-две недели. То, что он имеет приятную текстуру и приятный запах – Вы можете видеть сразу. Если у Вас атопичная кожа – наверное, пройдёт неделя или две, чтобы Вы увидели результат. Если морщины – нужно 28 дней, чтобы виден был эффект.

Личный секрет красоты

Искуи Абалян:
Никаких секретов нет – это умывание льдом. Замороженный отвар ромашки либо просто холодная вода, которая бодрит. Либо что-то положить на глазки. Ну, это должно быть что-то холодное.

Катерина Раецкая:
Я использую овсянку. Причём овсянку можно использовать для умывания – немножечко размочив и растерев по лицу, потом смыв. Вместо пенки. Либо размочив и оставив на лице – как маска. И скажу, что тот цвет лица, который получается от этой маски, не сравним с тем, который получается от  химических средств, химических пилингов или уходов.  

Прислушивайтесь к собственным ощущениям – и следуйте нашим нехитрым советам. И результат Вас приятно удивит. 

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