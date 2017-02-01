Новости Беларуси. Реконструкция автодороги М10 начнется во втором полугодии 2018 года. Это пилотный для Беларуси проект государственно-частного партнерства. В его реализации принимают участие консультанты Европейского банка реконструкции и развития.

Закон о государственно-частном партнерстве вступил в силу в середине 2016 года. В настоящее время готовятся к реализации еще три проекта. В Гродненской области построят онкодиспансер, а в столичном регионе возведут несколько дошкольных учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Крутой, первый заместитель министр экономики Республики Беларусь:

В рамках Евразийской экономической комиссии с нашими казахскими коллегами мы вышли на типовой проект, на три страны (Россия, Казахстан и Беларусь) по строительству больницы неотложной скорой помощи. То есть, возможно, даже с привлечением средств Евразийского банка.

В ходе реализации пилотного проекта государственно-частного партнерства специалисты отметили необходимость доработать законодательство. В том числе усовершенствовать финансовые инструменты, упростить механизмы привлечения инвесторов. Учитывать при разработке изменений будут и международный опыт.