новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Реконструкция автодороги М10 начнется во втором полугодии 2018 года

01.02.2017 - 13:41

Новости Беларуси. Реконструкция автодороги М10 начнется во втором полугодии 2018 года. Это пилотный для Беларуси проект государственно-частного партнерства. В его реализации принимают участие консультанты Европейского банка реконструкции и развития.

Закон о государственно-частном партнерстве вступил в силу в середине 2016 года. В настоящее время готовятся к реализации еще три проекта. В Гродненской области построят онкодиспансер, а в столичном регионе возведут несколько дошкольных учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Крутой, первый заместитель министр экономики Республики Беларусь:
В рамках Евразийской экономической комиссии с нашими казахскими коллегами мы вышли на типовой проект, на три страны (Россия, Казахстан и Беларусь) по строительству больницы неотложной скорой помощи. То есть, возможно, даже с привлечением средств Евразийского банка.

В ходе реализации пилотного проекта государственно-частного партнерства специалисты отметили необходимость доработать законодательство. В том числе усовершенствовать финансовые инструменты, упростить механизмы привлечения инвесторов. Учитывать при разработке изменений будут и международный опыт.

Дмитрий Крутой, первый заместитель министр экономики Республики Беларусь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Беларуси начали выпускать асфальтобетонную смесь, которую можно использовать при низких температурах
В Беларуси начали выпускать асфальтобетонную смесь, которую можно использовать при низких температурах
Объездная дорога вокруг Бреста разгрузит центр от грузовых машин
Объездная дорога вокруг Бреста разгрузит центр от грузовых машин
Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия движения по завершенной МКАД-2 в Дзержинском районе
МКАД-2 – трасса, которая станет импульсом для развития Минской области и обновления дорог местного значения
МКАД-2: добротные дороги как путь к положительному имиджу государства
МКАД-2: добротные дороги как путь к положительному имиджу государства
Александр Лукашенко: мы строим дорогу в два-три раза дешевле, чем наши соседи
Александр Лукашенко: мы строим дорогу в два-три раза дешевле, чем наши соседи
Президент на открытии МКАД-2: за одну пятилетку мы восстановим дороги местного значения
Президент на открытии МКАД-2: за одну пятилетку мы восстановим дороги местного значения
Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия движения по завершенной МКАД-2 в Дзержинском районе
Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия движения по завершенной МКАД-2 в Дзержинском районе
Вторая кольцевая вокруг Минска 22 декабря полностью открыта для движения транспорта
Движение по завершенной второй Минской кольцевой автомобильной дороге открылось 22 декабря
Все новости по теме Автодороги Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru