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Реконструкцию участка дороги «Минск-Мядель» закончат в ноябре: свежие кадры с гигантской стройки

03.11.2017 - 23:04

Новости Беларуси. Что происходит на реконструируемом участке автодороги Р58, рассказали в программе «Центральный регион».

Дмитрий Гурбо, начальник отдела технического надзора РУП «Минскавтодор-Центр»:
Заканчиваются работы по реконструкции автомобильной дороги Р58 «Минск-Мядель» от 14-го километра до 19-го.

Данный объект входит в состав строительства второй кольцевой.

Это, как бы, 6-ая очередь.

Ввод объекта у нас планируется в ноябре.


То есть, тут уже отделочные работы.

Все основные строительные работы уже закончены.

Здесь была выполнена полностью отсыпка земполотна под 1-ую категорию дороги.

Раньше была категория 3-я. Её расширяли под 1-ую категорию: выполнено по две полосы в каждую сторону.
Были выполнены земработы, асфальтобетона здесь порядка 70 тысяч тонн уложено, в объёмах грунта – порядка 640 тысяч кубометров.

То есть, тут большие довольно объёмы работ были.

Учитывая две развязки – здесь и с автодорогой М-14 второй кольцевой.

Работало здесь порядка 500 человек и около 300 самосвалов ежесменно.

Здесь сейчас более комфортные дорожные условия будут. Прослужит – гарантию подрядчик даёт 10 лет, но, по опыту своему знаю, что довольно  качественно строим и довольно надолго хватает этих дорог.

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