Рекордный долгожитель СТВ – программа «Добро пожаловаться» отмечает свой 15-летний юбилей. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – её создатель и ведущий – Олег Усачёв.
Рекордный долгожитель СТВ – программа «Добро пожаловаться» отмечает свой 15-летний юбилей. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – её создатель и ведущий – Олег Усачёв.
|21 ноября – Всемирный день телевидения: Должен быть симбиоз – проникновение телевидения в Интернет, Интернета в телевидение!
|Поздравление с Днём Матери: Сергей Манько, ведущий СТВ (видео)
|Поздравление с Днём Матери: Олег Усачёв, ведущий СТВ (видео)
|Поздравление с Днём Матери: Наталья Михайлик, ведущая СТВ (видео)
|Поздравление с Днём Матери: Кристина Момот, ведущая СТВ (видео)
|Поздравление с Днём Матери: Екатерина Забенько, ведущая СТВ (видео)
|Поздравление с Днём Матери: Ирина Ромбальская, ведущая СТВ (видео)
|Команда СТВ приняла участие в спартакиаде СМИ и работников организаций Министерства информации