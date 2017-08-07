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Рекордсмен-миллиардер на YouTube: что известно о песне Despacito

07.08.2017 - 16:32

Новости мира. На минувших выходных клип на песню Despacito стал самым просматриваемым роликом на видеосервисе Youtube. Они обогнали предыдущего лидера – хит «See you again», главную песню фильма «Форсаж 7». Мы собрали факты о самой главной и популярной песне года.

Исполнители. Испаноязычные музыканты из Пуэрто-Рико Луис Фонси и Дэдди Янки представили эту песню в январе нынешнего года. На сегодня это самый известный хит певцов. В апреле 2017 года был выпущен официальный ремикс трека, в записи которого принял участие Джастин Бибер – певец впервые пел на испанском языке.

Фото: luisfonsi

Возвращение испанского языка. Ремикс песни с Бибером в мае 2017 года стал лидером хит-парадов США и Великобритании – так о песне узнали во всем мире. Первенство песни повторило успех «Макарены» – впервые за 20 лет испаноязычная песня возглавила чарты США.  В Испании эта песня уже получила золотой статус.  

Фото: luisfonsi

Самые быстрорастущие просмотры. Настоящим хитом песня стала в сети. На YouTube клип был выложен 12 января 2017 года. Чуть больше, чем через полгода, – 5 августа видео набрало три миллиарда просмотров. Тем самым было побито несколько рекордов – это максимальное количество просмотров за настолько маленький срок. Напомним, что предыдущий лидер достиг первого места только через два с половиной года.

Еще ролик Despacito стал первым видео в истории сервиса, которое преодолело отметку в три миллиарда показов.

Кадр из видео

Лайки крутятся. Это не все рекорды клипа на YouTube – видео заняло первое место среди всех роликов сервиса по количеству лайков. Отметку «Мне нравится» поставили более 17 миллионов человек. Исполнитель Луис Фонси поблагодарил всех пользователей, поклонников и команду, с которой композиция была создана. Он назвал рекорды песни на сервисе «большой честью».

Кадр из видео

Самая прослушиваемая песня. В июле 2017 года песню назвали самой популярной на стриминговых сервисах. Она обогнала прошлого лидера – песню «Sorry» Джастина Бибера. В результате ее прослушали более 4,6 миллиарда раз.

Ну и конечно же самую популярную песню лета не могли обойти стороной ремиксы.

Самым смешным по праву можно назвать храп-кавер, который посмотрели 2,5 миллиона раз – здесь подробнее.

песня Despacito лидер YouTube

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