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Рената Литвинова: «Если бы мы подходили к любовным связям с пытливой стороны, мы бы не размножались»

03.05.2017 - 21:58

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Можно ли к чувствам подходить с научной точки зрения? Можно ли систематизировать? Вы как-то в одном из своих выступлений говорите: «Вот это природа нас обманула. И, самое меньшее, 18 месяцев эйфории у вас будет».

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист:
Это, на самом деле, фрагмент из фильма Анны Меликян, где я играла с Мишей Ефремовым, он назывался «О любви», где я играла лектора, которая по ночам лазала в поисках приключений. Причём, по Интернету.

При этом она читала научные лекции о любви, якобы об этом всё понимая.

Про запахи там очень интересно.

Рената Литвинова
Источник фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall/

Рената Литвинова:
Но, на самом деле, некоторые учёные называют любовь такой блестящей уловкой эволюции. Если бы мы подходили к нашим встречам-расставаниям и к любовным связям с какой-то пытливой стороны, мы бы не размножались. И тогда мы были бы обречены на вымирание.

И для того, чтобы человек мог исполнить вот эту свою функцию детородную…

Ну, это, конечно, так звучит, но, тем не менее, это так. Чтобы человечество не закончилось и не вымерло, когда один человек встречает другого…

Природа его обманывает.

Рената Литвинова
Источник фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall/

Рената Литвинова:
Да, она его обманывает. Она у него вбрасывает серотонин, окситоцин и адреналин. И там, вообще, очень многие функции, которые отвечают за критическую часть, они отмирают.

Рената Литвинова: «Жёсткость нужно проявлять – не приветствую в частной жизни, но в работе могу»

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