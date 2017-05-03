Рената Литвинова: «Если тебе прибывает в одном месте несправедливо, то очень сильно отбывает в другом»

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
А в этом Вашем фильме «О любви» Ваша героиня-лектор, она потом помогает Михаилу Ефремову разобраться с его новой любовью.
Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист:
Разобраться, да. И, на самом деле, авторы сценария и, правда, реально исследовали эту тему.
Что прямо есть целые специалисты, которые высчитывают, как того или иного мужчину заловить.
И пользуются там всякими такими методами. Вот, я, например, такими никогда не пользовалась. Но там пользуются – всякие эти привороты.
Как вы считаете, это возможно?
Источник фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall/
Рената Литвинова:
В каком-то смысле, мне кажется, что это, всё равно, достаточно временный, и даже такой насильственный путь. И за это, всё равно есть какая-то…
Кара.
Рената Литвинова:
Даже не кара. Если тебе где-то прибывает в одном месте несправедливо, то очень сильно отбывает в другом.
Всё равно, есть такой баланс.
Получается, что он нарушается.
Рената Литвинова: «Жёсткость нужно проявлять – не приветствую в частной жизни, но в работе могу»