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Рената Литвинова: «Пишу где-нибудь на кухне, а в Париже – в ванной»

03.05.2017 - 22:03

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Как Вы пишете? Как это выглядит практически? Вы пишете на бумаге, за столом? Или сидите на кушетке?

Рената Литвинова:
Вот Вы, я смотрю, пишете от руки, я пишу, всё-таки, на компьютере. Я часто, всё-таки, пишу… У меня нет вот этого кабинета. Кабинеты стоят пустые. Я пишу где-нибудь на кухне. В Париже мне, например,  очень нравится писать в ванной.

Там такой есть закуток в ванной комнате.

Там тепло.

У Вас в Париже свой уголок.

Рената Литвинова
Источник фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall/

Рената Литвинова:
Мне нравятся, всё-таки, маленькие помещения.

Я не понимаю, когда люди хотят каких-то гигантских домов.

Я знаю очень многих знакомых, у которых есть двух-трёхэтажные дома. Они никогда не могут дойти до третьего этажа. А зачем тогда так много?

Рената Литвинова: «Жёсткость нужно проявлять – не приветствую в частной жизни, но в работе могу»

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