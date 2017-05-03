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Рената Литвинова: «Прикрикнуть можно на какой-то технический состав, а артистов нужно любить»

03.05.2017 - 21:58

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Как Вы работаете? У меня такое впечатление, что Вас должны, наверное, обижать жестокие люди от киномира.

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист:
Даже не знаю. Да нет, меня никто не обижает. Я сейчас репетирую пьесу, которую я написала сама.

Она называется «Северный ветер», я её репетирую во МХАТе, как режиссёр.

Репетиция пьесы "Северный ветер"
Репетиция пьесы "Северный ветер". Источник фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall/

И Вы можете, вообще, прикрикнуть, как бы, на людей?

Рената Литвинова:
Ну, прикрикнуть можно на какой-то технический состав, а артистов нужно любить – это же, как бы, те, кого видно на сцене, в кадре. И, наоборот, их нужно окружать восхищением.Рената Литвинова
Источник фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall/

Ну, а характер Вы показываете? Я в одном интервью слышал, как Вы рассказывали, как Вы гонялись за видеомонтажёром и кричали ему, что Вы…

Рената Литвинова:  
Нет, ну, это был просто ненадлежащий работник, у него слетел весь монтаж.

И он был просто идиот.

И вот там, наверное, моя чаша терпения просто закончилась.

Рената Литвинова: «Жёсткость нужно проявлять – не приветствую в частной жизни, но в работе могу»

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