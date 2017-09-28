Рэпер Oxxxymiron сыграет главного злодея в экранизации романа Пелевина

Российский рэпер Oxxxymiron утвержден на роль главного злодея в экранизации романа Виктора Пелевина «Empire V».

Режиссером фильма станет Виктор Гинзбург, ранее уже переносивший на экраны роман Пелевина «Generation П». Постановщик рассказал, что очень долго искал исполнителя роли злодея Митры, но только сейчас увидел это абсолютное зло в Oxxxymiron.

Павел Табаков. Фото: Interview Russia

В картине будущей снимутся Наталья Андрейченко, Юрий Стоянов и Константин Богомолов, а главную роль – молодого вампира Романа Шторкина – сыграет Павел Табаков.