Репетиция парада в ночь с 24 на 25 июня: где и когда перекроют движение

Новости Беларуси. В Минске в ночь с субботы на воскресенье пройдет генеральная репетиция парада ко Дню Независимости. В городе ограничат движение всех видов транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проезд закроют частично или полностью ориентировочно с 18:00,

во время перемещения военной техники из микрорайона Уручье в центр. Затем – в воскресенье на рассвете, когда колонна будет возвращаться назад.

С 22:00 ограничат движение непосредственно в районе проведения репетиции.

Коррективы также внесены в график движения и маршруты общественного транспорта. Вся информация для пассажиров доступна на сайте Минсктранса.