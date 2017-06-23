Репетиция парада в ночь с 24 на 25 июня: где и когда перекроют движение

Новости Беларуси. В Минске в ночь с субботы на воскресенье пройдет генеральная репетиция парада ко Дню Независимости. В городе ограничат движение всех видов транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Проезд закроют частично или полностью ориентировочно с 18:00,
во время перемещения военной техники из микрорайона Уручье в центр. Затем – в воскресенье на рассвете, когда колонна будет возвращаться назад.
С 22:00 ограничат движение непосредственно в районе проведения репетиции.
Коррективы также внесены в график движения и маршруты общественного транспорта. Вся информация для пассажиров доступна на сайте Минсктранса.