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Ретроспектива белорусского костюма и текстиля. Выставка «Гиперсвязи» в арт-гостиной «Высокое место»

19.01.2018 - 22:58

Новости Беларуси. Выставка «Гиперсвязи» открылась в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Студенты Белорусской государственной академии искусств представили свои лучшие работы. Художники комбинировали традиционное узорное ткачество, аппликацию и ручное творчество с необычными материалами и новыми техниками.

Христина Высоцкая, куратор выставки, преподаватель Белорусской государственной академии искусств:
Все классические, традиционные техники, белорусские традиционные техники переосмыслялись нашими студентами, и уже в их творческих работах реализовались в новых подачах.

Ирина Баньковская, художник:
Искусство – оно имеет за собой цель переосмысления важных каких-то истин и донесения их визуальным способом.

Майя Степанько, художник:
Это человек, который всегда с чашкой кофе в руке, с пончиком. Идет, бежит на работу. Хотела совместить реальность того времени, когда писались реалистические работы, и сегодняшнюю реальность.

Представлены на выставке и работы по мотивам известного белорусского художника XIX века – Ивана Хруцкого. Все они выполнены в текстильной аппликации и напоминают минчанам о том, что счастье в мелочах. Увидеть выставку в арт-гостиной «Высокое место» можно до 25 февраля.

Ретроспектива белорусского костюма и текстиля. Выставка «Гиперсвязи» в арт-гостиной «Высокое место»
Ретроспектива белорусского костюма и текстиля. Выставка «Гиперсвязи» в арт-гостиной «Высокое место»
Фото. Ретроспектива белорусского костюма и текстиля. Выставка «Гиперсвязи» в арт-гостиной «Высокое место»
Ретроспектива белорусского костюма и текстиля. Выставка «Гиперсвязи» в арт-гостиной «Высокое место»
Фото. Ретроспектива белорусского костюма и текстиля. Выставка «Гиперсвязи» в арт-гостиной «Высокое место»
Ретроспектива белорусского костюма и текстиля. Выставка «Гиперсвязи» в арт-гостиной «Высокое место»
Фото. Ретроспектива белорусского костюма и текстиля. Выставка «Гиперсвязи» в арт-гостиной «Высокое место»
Ретроспектива белорусского костюма и текстиля. Выставка «Гиперсвязи» в арт-гостиной «Высокое место»
Фото. Ретроспектива белорусского костюма и текстиля. Выставка «Гиперсвязи» в арт-гостиной «Высокое место»

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