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Революционный документ: что изменится с декретом о предпринимательстве

24.11.2017 - 20:14

Новости Беларуси. Декрет о предпринимательстве может кардинально изменить бизнес-климат в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие уже называют этот документ революционным: он значительно облегчит процесс регистрации своего дела, снизит контроль. При этом обеспечит механизмы для государственно-частного партнерства. И еще одна хорошая новость для действующих и будущих предпринимателей – до 2020 года не будут повышать и вводить новые налоги.

Больше новостей экономики за 24 ноября здесь.

Революционный документ: что изменится с декретом о предпринимательстве

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