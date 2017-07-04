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Резал болгаркой банкомат, а потом убежал босиком: подробности кражи в Бресте

04.07.2017 - 20:32

Новости Беларуси. Вскрыть банкомат с помощью болгарки. На смелую и оригинальную авантюру решился брестчанин, но оказался задержан на месте преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завладеть деньгами из банкомата мужчина собирался средь бела дня. Найти его по следу удалось с помощью служебной собаки.

Петр Бутрим, СТВ:
Для вскрытия именно этот банкомат был выбран неслучайно – оказалось, что в нем есть ряд, на первый взгляд, уязвимых мест. Аппарат находится в старом здании теплопункта насосной станции. Однако датчик на движение сработал четко: через несколько минут здесь появились два наряда группы задержания.

Причем прибывшие на место милиционеры еще услышали звуки режущей болгарки.

Мужчина средь бела дня успел сделать для себя в потолочной части выгородки банкомата отверстие 70 на 80 сантиметров. А услышав посторонние шаги, попытался спрятаться здесь же, в подсобном помещении.

Игорь Казыкалевич, временно исполняющий обязанности начальника Брестского областного управления Департамента охраны УВД Республики Беларусь:
На помощь незамедлительно была направлена вторая группа задержания. По прибытию они еще услышали шум режущей болгарки. Дополнительно на помощь сотрудникам милиции была направлена кинологическая группа.

Его нашли благодаря служебно-розыскной собаке, которая сразу по свежему запаху установила пути отхода предполагаемого злоумышленника

и привела к тому помещению, где он находился.

Любопытно, что на месте вскрытия банкомата осталась обувь злоумышленника. Скрыться от милиционеров он решил босиком в надежде, что так будет сложнее взять его след. Задержанным на месте преступления оказался 32-летний водолаз местного ОСВОДа.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области:
Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 14 и части 4 статьи 205 «Кража в особо крупном размере» Уголовного кодекса Республики Беларусь. С подозреваемым в настоящее время работают следователи.

В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Нетронутыми в банкомате остались 100 тысяч рублей и почти 9000 долларов. Подозреваемому в попытке совершения кражи грозит до 12 лет лишения свободы.

Петр Бутрим: 
В Бресте это уже второй за несколько месяцев случай попытки взлома банкомата. Кстати, предыдущий был на соседней улице. И его исполнитель пока не найден.

Резал болгаркой банкомат, а потом убежал босиком: подробности кражи в Бресте

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