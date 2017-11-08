Режим ЧС может быть введен в сельскохозяйственной отрасли Латвии

Новости Латвии. В Латвии может быть объявлена чрезвычайная ситуация в сельскохозяйственной отрасли. Фермеры бьют тревогу: им не хватает ресурсов для начала следующего сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этой неделе будет решаться вопрос, обращаться ли в правительство с просьбой объявить режим ЧС в аграрном секторе на всей территории страны.

Государство долгое время вкладывало недостаточно средств в поддержание и реконструкцию мелиоративных систем.

Ситуация серьезно осложнилась из-за дождей и наводнений. С многих полей в 2017 году не был собран урожай, а высокая влажность не позволила посеять озимые культуры.