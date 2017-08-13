новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя

Режиссер сериала «Палач» Вячеслав Никифоров — о белорусском кино и мечте экранизировать «Хрыстос прызямліўся ў Гародні»

13.08.2017 - 23:55

Новости Беларуси. Кадры решают все. В кино – особенно. Как никто другой это знает режиссер Вячеслав Никифоров.

Известен и любим они стал еще во времена Союза. Снимал такие успешные телесериалы, как «Благородный разбойник Владимир Дубровский», «Отцы и дети». Сегодня формат телесериала во всем мире особенно популярен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О белорусском кино программа «Неделя» поговорила с Вячеславом Александровичем 13 августа – в день рождения киномастера.

Вячеслав Александрович, поздравляем вас с Днем рождения! Желаем долгих лет жизни, новых успешных проектов и больших наград.

Вячеслав Никифоров, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств БССР:
Спасибо!

Вы успешный белорусский режиссер. Ваши фильмы, ваши работы рейтинговые. Как так случилось, что в один момент вы остались без дела, и даже в интернете висело объявление, что Вячеслав Никифоров ищет работу?

Вячеслав Никифоров:
Вы не поверите, но мне много лет не было предложений никаких. Не востребованы мастера – не я один. Всего 3, 4, 5 человек – мастодонтов, вроде меня. Но эти 17 лет практически были не востребованы. Стало меняться, благодаря инициативе Министерства культуры и киностудии.

На некоторых сайтах о вас пишут, как о российском режиссере, причем в десятке лучших. Да и вы не раз слышали о том, что подались в Россию за длинным рублем, предали белорусское кино. Вы себя кем считаете?

Вячеслав Никифоров:
За длинным рублем. А кто не гонится? Сейчас весь мир за длинным рублем гонится. Если человек может сделать больше, чем он может и при этом заработать, когда у него семья, дети, их надо учить, то о чем разговор? Но ты начинаешь скучать по родным пенатам, по семье. Это психологически очень тяжело. Кто так жил, тот меня понимает. Ты чувствуешь, что задыхаешься без близких людей, и им без тебя трудно.

Что сегодня востребовано в кино – малобюджетные полотна? И какие темы вообще интересны зрителям?

Вячеслав Никифоров:
И «мыло» всякое, и ситкомы – всё человеку интересно. Сейчас белорусскому кино надо преодолеть вот эту производственную отсталость. Мы в силу своих скромных возможностей поникли и думаем: «До Америки нам далеко, с Россией не тягаться. Ну уж как-нибудь где-нибудь сбоку припеку». Это очень ложная и непродуктивная точка зрения.

За прошлый год Национальная киностудия сняла только один фильм. Сейчас снимается сразу шесть. Можно говорить о том, что мы в каком-то плане растем?

Вячеслав Никифоров:
Конечно, можем. Во-первых, шесть больше, чем один. Как же, прогресс. Изначально преодолены некоторые поруки и изъяны, которыми прежние фирмы страдали. Надо еще сформировать достаточные группы, отряды режиссеров, сценаристов, операторов. У нас очень мало актеров. В Москве, условно говоря, выбираешь из десятков тысяч, здесь – из десятка.

Среди новых шести белорусских фильмов один – ваш. Знаю, что идея возникла 15 лет назад, но воплотить ее удалось только сейчас. Почему?

Вячеслав Никифоров:
Как-то там не зацепилось в России, а здесь как-то тоже никто не интересовался, что у тебя есть. Возникла потребность сделать быстро, небольшую, компактную, на очень маленьких деньгах. У меня такой сметы, по-моему, вообще не существовало здесь. Я не имею в ввиду некоммерческое кино. У меня самая маленькая смета, самые маленькие сроки. Надо через пару месяцев сдать готовую картину.

Вот история мальчика, который дал объявление в интернете: «Молодой ребенок без вредных привычек ищет семью с целью устройства личной жизни».

Вячеслав Александрович, у вас есть сценарий фильма по роману Короткевича «Хрыстос прызямліўся ў Гародні». И вы мечтаете об экранизации. В одном из интервью было, цитирую: «Если мы говорим о возрождении белорусского кино, то начинать нужно с Короткевича». Мечта воплотима?

Вячеслав Никифоров:
По-настоящему я говорил об этом и имею в ввиду истинное, масштабное, по-настоящему возрождение. Это если мы историческую тему поднимем, потому что это уникальность такая, она соразмерна с любой другой великой историей.

Вот у нас 25 лет реального суверенитета страны. И ни одного исторического фильма. Ну куда это годится? Белорусов так любят, но ничего о них не знают. Вот любят просто слово «белорусы», что это братья. Но начинаешь рассказывать – все удивляются: что это такое?

Еще раз с праздником! Спасибо, что нашли время для нашего интервью!

Вячеслав Никифоров:
Ну что вы! Есть возможность пообщаться с вами. А я это ценю! Спасибо!

Режиссер сериала «Палач» Вячеслав Никифоров — о белорусском кино и мечте экранизировать «Хрыстос прызямліўся ў Гародні»
Кадр из фильма «Палач» режиссера Вячеслава Никифорова
Фото. Кадр из фильма «Палач» режиссера Вячеслава Никифорова
Кадр из фильма «Палач» режиссера Вячеслава Никифорова
Фото. Кадр из фильма «Палач» режиссера Вячеслава Никифорова
Кадр из фильма «Палач» режиссера Вячеслава Никифорова
Фото. Кадр из фильма «Палач» режиссера Вячеслава Никифорова
Кадр из фильма «Палач» режиссера Вячеслава Никифорова
Фото. Кадр из фильма «Палач» режиссера Вячеслава Никифорова
Кадр из фильма «Палач» режиссера Вячеслава Никифорова
Фото. Кадр из фильма «Палач» режиссера Вячеслава Никифорова

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Владимир Бортко
Кинорежиссёр Владимир Бортко: о тонкостях профессии актёра, сценариста и мире кино
Дмитрий Астрахан
Режиссёр Дмитрий Астрахан: Самое большое вдохновение приходит тогда, когда ты испытываешь успех от предыдущей работы!
Константин Фам
Короткометражный фильм «Брут» попал в шорт-лист кинопремии «Оскар»: получит ли история о немецкой овчарке награду?
Мемориальный знак в честь легендарного кинорежиссера Виктора Турова открыт 25 октября в Минске
Мемориальный знак в честь легендарного кинорежиссера Виктора Турова открыт 25 октября в Минске
Анатолий Алай
Заслуженный деятель искусств Беларуси Анатолий Алай: Я мечтаю снять фильм о своей Родине! Я делаю это достойно!
Дмитрий Астрахан
Режиссёр театра и кино Дмитрий Астрахан: Многодетная семья - это большое счастье!
Все новости по теме Режиссер
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru