новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

Режиссёр о первом Дне города в Минске: «Весна, зарождение жизни, никто не занят картошкой. Какой праздник в сентябре?»

11.09.2017 - 18:43

Новости Беларуси. Минску – 950 лет. Юбилей стал поводом поговорить в рамках ток-шоу «Что происходит».

Николай Дудченко, хореограф, режиссёр-постановщик, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Первый праздник города – ровно 31 год 4 месяца назад. Почему никто не задаёт вопрос, когда был первый праздник города? 24 мая. Весна. Зарождение жизни, любви, чего хотите.

Все здесь, в Минске – и студенты, и школьники.

Никто не занят картошкой и так далее. А сентябрь – это увядание. Увядание. Какой праздник в сентябре?  

Минск – настоящее и будущее: «Что происходит»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Минск – настоящее и будущее: «Что происходит»
Пешеходные улицы в Минске: «Просятся Интернациональная, Маркса, несмотря на жалобы жильцов»
«Цэнтр пачатковы – Строчыцкае гарадзішча, за аўтарынкам «Малінаўка»: историк предлагает создать минский археологический парк
«Просто хорошие блюда, хорошие туалеты»: чешский спортивный чиновник считает, что Минску не хватает ресторанов
«Чехи уже не хотят туристов, уже так много, что уже свободного места нет»
«Будем дальше пробовать проводить такие эксперименты»: о билетах на Айвазовского по 1 рублю
Постановщик первого Дня города в Минске: «Праздник делали, всё-таки, режиссёры, а не чиновники»
Режиссёр первого Дня города в Минске: «Возмущён тем, что мы переняли у москвичей название праздника»
Все новости по теме День города в Минске-2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru