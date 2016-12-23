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Резиденция сказочных героев и Деда Мороза открылась на базе отдыха «Привал»

23.12.2016 - 11:44

Любите ли вы зиму так, как любим её мы: с праздничной мишурой, совершенно особым зимним, чистым воздухом? Холодно, скажите вы. А мы возразим! Главное – правильно выбрать место отдыха. Например такое, как база отдыха «Привал».

Для малышей путешествие на базу отдыха «Привал» – настоящее погружение в сказку. Здесь вас встретят милые, солнечные и очаровательные хаски, но самое главное – вы попадаете в свою сказку, где есть свои герои и свои колдуньи.

Добро, конечно, победит, и в награду малышам будет встреча с настоящим Дедом Морозом.

Красоты парка отдыха «Привал» от табачной фабрики «Нёман» не могли остаться незамеченными. Именно сейчас здесь проходят съёмки самого настоящего художественного фильма. Точнее – самой настоящей новогодней сказки.

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