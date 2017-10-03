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«Резко возросло потребление леса»: о чем говорят на Международной конференции «Сохранение лесных генетических ресурсов» в Гомеле

03.10.2017 - 10:35

Новости Беларуси. Белорусские разработки по защите лесов возьмут на вооружение за рубежом. В Гомеле генетики из 18 стран ищут ответ на вопрос: как сохранить зеленый покров в условиях глобального изменения климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема планетарного потепления не имеет границ, и сегодня многие страны столкнулись с серьезными экологическими проблемами.

Петр Лакида, профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины:
Меняются ареалы основных пород. И генетикам, селекционерам сейчас надо думать над тем, как, какие сорта или новые виды вводить в те или другие регионы, чтобы все-таки лесные богатства оставались лесными. 

Александр Ковалевич, директор института леса Национальной академии наук Беларуси:
Если в 94-м году Беларусь заготавливала 5,4 миллиона кубометров леса, сегодня – в 2017 году – мы готовим 21 миллион кубометров. Вы представляете, как резко возросло потребление леса.

Проблема сохранения лесов в Европе и на других континентах сегодня остра как никогда. На гомельской встрече ученые из разных стран намерены выработать совместную стратегию защиты.

«Резко возросло потребление леса»: о чем говорят на Международной конференции «Сохранение лесных генетических ресурсов» в Гомеле

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