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«Результат есть»: в Минске прошла очередная ярмарка вакансий

19.07.2017 - 20:30

Новости Беларуси. В Минске прошла очередная ярмарка вакансий. В большом количестве, например, требуются контролеры общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В связи с сезоном отпусков на ярмарке людей было немного. Но тем, кто пришел, было из чего выбрать. Два предприятия предлагали места токарей, фрезеровщиков, электросварщиков, инженеров – всего более 10 вакансий.

Только в Первомайском, Советском и Центральном районах в 2017 году прошло уже больше 10 ярмарок. Практика показывает, что они дают свой результат.

Карина Маркелова, заведующий сектором по работе с нанимателями Межрайонного отдела трудоустройства:
Люди трудоустраиваются. После того, как ярмарка вакансий прошла, мы где-то через неделю-полторы обзваниваем предприятия, уточняем, сколько людей принято на работу.

И городские ярмарки вакансий проходят, естественно, результат есть.

«Результат есть»: в Минске прошла очередная ярмарка вакансий

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