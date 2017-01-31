Результаты работы спасателей Минской области и перспективные задачи обсудили на заседании Миноблисполкома

Новости Беларуси. Обеспечение противопожарной безопасности и предотвращение гибели людей в чрезвычайных ситуацией. Результаты работы спасателей области и перспективные задачи обсудили на заседании Миноблисполкома. В острой дискуссии благодаря видеосвязи поучаствовали руководители райисполкомов, представители районных отделов областного управления МЧС, правоохранители, а также врачи и социальные работники.

Обеспечение противопожарной безопасности и предотвращение гибели людей в чрезвычайных ситуациях – основные направления, по которым сегодня работают не только спасатели. Об опасности игр с огнем рассказывают в школах, регулярно элементарные правила поведения напоминают в трудовых коллективах и на сельских сходах. Активная профилактическая работа стала хорошей альтернативой частым проверкам со стороны инспекторов. Эффективность таких методов подтверждают и цифры статистики, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Лапанович, первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Республики Беларусь:

Наблюдается тенденция снижения количества пожаров. Однако еще высокий уровень пожаров на объектах агропромышленного комплекса. Основной причиной пожаров остается нарушение правил эксплуатации теплооборудования, а также электрооборудования. Это элементарные нарушения правил проведения огневых работ, вопросы курения в неустановленных местах. Основная вина, конечно же, должностных лиц, руководителей организий, предприятий, которые просто не выполняют должны образом свои функциональные обязанности.

Нередко причиной пожаров сегодня становятся и устаревшие электрические сети, которые не выдерживают напряжения. На заседании спасатели сделали акцент на их замене в отдельных учреждениях образования и на сельхозпредприятиях.

Особое внимание – работе с населением. Контроль за детьми, в неблагополучных семьях, людьми, которые ведут асоциальный образ жизни, престарелыми и одинокими – неотъемлемая часть работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций.