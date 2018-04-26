Здоровое питание и строгий режим дня.

Белорусские бурёнки ведут полноценную жизнь олимпийских чемпионов.

Их успехи регулярно отмечают золотыми медалями на международных выставках и дегустациях. И, как это обычно бывает, из успеха вытекает пристальный контроль.

Ищут, конечно, не пресловутый мельдоний.

Здесь термины другие: макролиды, хинолоны и прочие антибиотики.

Нина Макаренко, помощник начальника молочно-товарного комплекса:

Очень тщательно проверяли.

Эту ферму в Хойникском районе буквально на днях пристально изучали очередные зарубежные контролёры.

Но за качество своего молока здесь не беспокоятся.

Каждая партия, прежде чем отправится на переработку, проходит обязательный контроль.

Сотрудница молочно-товарного комплекса:

Результаты теста получаем через 8 минут. Тесты говорят, что антибиотики в молоке отсутствуют.