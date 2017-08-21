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Рисовать цветами, создавать уникальные полотна: цветочный мастер Наталья Балабаш

21.08.2017 - 12:37

Бегонии, петуньи, астры и бархатцы. В преддверии своего юбилея, наша столица расцвела. Невероятной красоты цветочные конструкции начали появляться на главных проспектах и улицах Минска ещё весной.

Сейчас основные работы направлены на поддержание красоты уже существующих цветочных композиций в городе. Кстати, некоторые из них – дело рук удивительной женщины и главного цветочного мастера нашей столицы – Натальи Балабаш.

Почти четверть века Наталья Балабаш живёт и трудится в Московском районе. Благодаря ей за это время здесь появились сотни удивительных и невероятно красивых цветочных композиций.

Рисовать цветами, создавать уникальные полотна. Для Натальи Балабаш профессия «зелёного строителя» так или иначе сопровождена творчеством. Потому, к каждой своей композиции она подходит с изяществом художника.

Трудолюбие, творческий подход и огромная любовь к родному району и городу уже принесли первые плоды в работе Натальи Балабаш. В этом году женщина была удостоена почётного звания «Минский мастер».

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