новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Рижские улицы заливает дождь: подтопления уже вызвали серьезные перебои в транспортном сообщении

18.09.2017 - 18:40

Новости Латвия. Выведенная спецтехника не успевает откачивать воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики сообщают: ливень будет усиливаться, что приведет к разливу рек и размыву дорог.

Экстренные службы предупреждают жителей об опасности и рекомендуют оставаться дома. Тем временем около 500 населенных пунктов оставались без электроснабжения в Украине. Страну накрыл пришедший из Румынии ураган, жертвами которого там стали 8 человек.

Ураган в Румынии: 10 человек погибли, 70, в том числе и дети, травмированы

Рижские улицы заливает дождь: подтопления уже вызвали серьезные перебои в транспортном сообщении

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Циклон «Томас» накрыл Беларусь: в Шарковщине за 9 часов выпала треть месячной нормы осадков
Циклон «Томас» накрыл Беларусь: в Шарковщине за 9 часов выпала треть месячной нормы осадков
«Иногда хочется, чтобы вообще ничего не прогнозировали»: Александр Лукашенко раскритиковал работу метеорологов
«Иногда хочется, чтобы вообще ничего не прогнозировали»: Александр Лукашенко раскритиковал работу метеорологов
Из-за ураганного ветра в аэропорту Амстердама Schiphol были отменены 75 рейсов
В ближайшие дни по всей Беларуси ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду
Порывы ветра до 120 километров в час: в Нидерландах объявлен оранжевый уровень опасности
Порывы ветра до 120 километров в час: в Нидерландах объявлен оранжевый уровень опасности
В Японии из-за жары в больнице оказались более 700 человек, десятки погибли
В Японии из-за жары в больнице оказались более 700 человек, десятки погибли
Аэропорты закрыты, приостановлено морское сообщение: по всему земному шару установилась бурная погода
Аэропорты закрыты, приостановлено морское сообщение: по всему земному шару установилась бурная погода
Ледяные сугробы, разбитые стекла и поваленные деревья: шторм испанском Градо
Ледяные сугробы, разбитые стекла и поваленные деревья: шторм испанском Градо
Ураган пронесся по Европе: в Словакии, Италии и Австрии повалены тысячи деревьев и сорваны крыши с домов
Ураган пронесся по Европе: в Словакии, Италии и Австрии повалены тысячи деревьев и сорваны крыши с домов
Все новости по теме Погода, Погода в Беларуси, Ураганы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru